Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Menina de 13 anos denuncia padrasto por abuso sexual e dá à luz no Pará

Adolescente de Quatipuru teve gravidez de risco monitorada em Belém e agora conta com apoio de rede de proteção; padrasto está preso por estupro de vulnerável

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Canva)

Uma adolescente de 13 anos deu à luz em Belém no último dia 6 de outubro, após uma gravidez resultante de abuso sexual cometido pelo padrasto. A jovem foi levada de Quatipuru (PA) para a Santa Casa da capital paraense para ser submetida a uma cesariana, pois sua gestação de risco estava sendo monitorada e ela havia entrado no 9º mês. A mãe da adolescente havia falecido de câncer dois meses antes da descoberta do abuso e da gravidez. A história foi publicada nesta quinta-feira (16) pela Folha de São Paulo.

A família da adolescente morava em Quatipuru, mas a denúncia de abuso sexual intrafamiliar ocorreu quando a garota passava férias no muicípio de Primavera, na casa da avó paterna. A avó desconfiou da gravidez e levou a neta a uma unidade de saúde, onde o exame deu positivo para gestação em estágio inicial. O caso foi imediatamente notificado ao sistema de proteção, caracterizando estupro presumido de vulnerável.

Acompanhamento do caso na Justiça 

À Folha, o promotor Gelvanny Trindade Lira, da Comarca de Primavera, disse que a unidade de saúde identificou a violação do direito da jovem primeiro. Segundo ele, assim que o caso foi noticiado, foram instaurados os procedimentos legais, incluindo ações criminais e solicitação de acompanhamento pela rede de apoio e proteção de Quatipuru. O promotor não pôde fornecer detalhes, pois o caso corre em segredo de Justiça, mas afirmou que a adolescente foi informada sobre seus direitos, incluindo a interrupção da gravidez. No entanto, a vontade da vítima foi de continuar a gestação.

A jovem agora pode entregar a criança para adoção. Uma tia demonstrou interesse em ficar com o bebê, que nasceu com 3,3 kg. A proteção e o suporte da rede de infância e adolescência foram estendidos aos irmãos da vítima, considerando que o acusado tinha filhos com a mãe da vítima e ela tinha irmãos de outra relação.

Prisão do acusado e pena 

O acusado, de 34 anos, teve sua prisão decretada em 13 de junho, logo após a denúncia, e está detido no presídio de Salinópolis aguardando o julgamento. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e pode ser condenado a até 40 anos de prisão. A pena máxima é considerada devido aos agravantes da gravidez da adolescente e o fato de ele ser o padrasto.

A vítima e o bebê já retornaram ao interior do estado e estão sendo cuidados pela avó e uma tia paterna.

Relato da vítima e o apoio da comunidade 

A adolescente relatou na denúncia que os abusos do padrasto começaram quando ela tinha 9 anos. Aos 11, ela disse ter sido forçada a manter a primeira relação sexual completa e, aos 13, quando menstruou, veio a gravidez.

O Cantinho do Saber, projeto pedagógico em Primavera, recebeu o relato da adolescente por meio da líder comunitária Rita Teixeira. A adolescente relatou aos profissionais de assistência social e psicologia que era ameaçada de morte caso contasse sobre as violências.

Rita Teixeira, educadora do projeto, disse à Folha que a mãe da adolescente, em tratamento de câncer no colo do útero, soube do abuso intrafamiliar, entrou em depressão e faleceu logo depois. Rita afirmou que a menina é muito pequena, tem saúde frágil e estava anêmica durante o pré-natal, motivando a mobilização por cestas básicas e melhor alimentação para a vítima e os demais irmãos.

A líder comunitária lamentou que a região é considerada zona vermelha pela Polícia Federal para o tráfico, abuso e exploração de crianças e adolescentes. Rita Teixeira destacou que a cultura do abuso e da violência sexual precisa ser rompida, o que exige um esforço da sociedade, diante da vulnerabilidade das vítimas e dos aspectos culturais. A educadora do Cantinho do Saber viu o fortalecimento da rede de proteção no acolhimento desta adolescente.

O promotor de Primavera disse que infelizmente são casos relativamente comuns, mas nem todos têm consequências desastrosas como o da vítima de Quatipuru. Autoridades locais não quiseram se manifestar à reportagem sob o argumento de que o inquérito está em andamento e o caso corre em segredo de Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil e a Santa Casa de Misericórdia do Pará para obter mais informações sobre o caso e aguarda um retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

abuso sexual

menina de 13 anos

quatipuru

santa casa de misericórdia do pará

gravidez na adolescência
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

diligência

Nova perícia é feita em apartamento onde filho de escrivã da PC foi morto pela PF em Belém

Ação de investigadores do MPF, Polícia Federal e Polícia Científica busca detalhar as circunstâncias da morte do jovem, ocorrida em uma operação da PF no bairro do Jurunas

16.10.25 20h01

SUL DO PARÁ

Corpos de irmãos idosos são achados em decomposição em Tucumã, no Pará

Vítimas de 62 e 64 anos estavam sobre a mesma cama e caso é investigado pela Polícia Civil; celulares teriam sido levados da casa

16.10.25 19h42

investigação

Menina de 13 anos denuncia padrasto por abuso sexual e dá à luz no Pará

Adolescente de Quatipuru teve gravidez de risco monitorada em Belém e agora conta com apoio de rede de proteção; padrasto está preso por estupro de vulnerável

16.10.25 19h34

apreensão

Grupo que enviava malas com drogas no aeroporto de Guarulhos é preso

Dinheiro em espécie, uma moto e dois veículos de luxo também foram apreendidos

16.10.25 17h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Carro pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado ao caso e controlou as chamas

16.10.25 8h48

o homem que copiava

PM prende homem por imprimir notas falsas de R$ 100 no interior do Pará

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já tem passagem por um delito semelhante

16.10.25 11h59

IRREGULARIDADES

Operação Rêmora: polícia investiga desvio de R$ 3 milhões de licitações em Oeiras do Pará

Foram cumpridos mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em residências e em estabelecimento empresarial

16.10.25 15h24

POLíCIA

Briga entre torcidas termina com prisão e oito bombas caseiras apreendidas em Belém

Três adolescentes foram apreendidos e um homem preso na ocorrência

16.10.25 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda