Acidente em Jacareacanga deixa um morto após colisão entre caminhão e caminhonete

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete Fiat Toro resultou em uma pessoa morta na noite desta quarta-feira (15), por volta das 21h, em Jacareacanga, no Pará. A colisão ocorreu na travessa Tenente Fernandes, no sentido da saída da cidade. As informações são do portal Giro.

VEJA MAIS

Segundo relato do condutor da caminhonete, feito aos policiais militares, a vítima que morreu no local era um homem não identificado, que havia pedido carona na estrada para chegar ao município.

O motorista do caminhão se evadiu do local após a batida, e as autoridades do 72º Pelotão da Polícia Militar (PM) foram acionadas para preservar a área até a chegada do delegado da Polícia Civil (PC), Dr. Evandro. Uma viatura da PM também foi mobilizada para tentar localizar e identificar o caminhão e o condutor foragido.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda um retorno.