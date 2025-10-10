Capa Jornal Amazônia
Colisão entre carro e caminhão termina com a morte de três pessoas no sudeste do Pará

As vítimas estavam em um carro que colidiu com o automóvel de carga que transportava carvão

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro onde as vítimas estavam completamente destruído às margens na rodovia estadual PA-150. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Uma mulher e dois homens, que ainda não foram identificados, morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (10/10) na rodovia estadual PA-150, a cerca de cinco quilômetros da área urbana de Jacundá, sudeste do Pará. As vítimas estavam em um carro que colidiu com um caminhão.

Segundo o portal Correio de Carajás, testemunhas relataram que o veículo em que as vítimas estavam seguia, supostamente, em alta velocidade, quando teria invadido a pista contrária e batido contra o automóvel de carga que transportava carvão.

Imagens feitas por moradores mostram que o caminhão tombou às margens da rodovia, enquanto o carro de passeio ficou completamente destruído, dificultando a identificação imediata das vítimas. 

Ainda conforme o Correio, o motorista do caminhão teria deixado o local após o sinistro. Até agora, ele não foi localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

colisão

acidente de trânsito

carro e caminhão

termina com morte

três pessoas

sudeste do pará

jacundá
Polícia
