Jovem é morto a tiros em conveniência, em Canaã de Carajás 

Um jovem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (10), em uma conveniência localizada na do bairro Projeto, em Canaã dos Carajás. O homicídio foi registrado por volta das 2h da madrugada.

De acordo com informações do Gazeta de Carajás, a Polícia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida. O jovem foi identificado como Dhyonys Gonçalves de Carvalho, de 29 anos.

Testemunhas informaram que a vítima havia chegado à conveniência em uma motocicleta de cor cinza, sem placa, e jogava sinuca quando dois indivíduos desembarcaram de um carro preto. Os suspeitos efetuaram vários disparos, utilizando uma espingarda e uma pistola. Após o crime, os autores fugiram e, até o momento, não foram identificados.

Uma equipe do Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo, enquanto a perícia executou os procedimentos necessários para auxiliar nas investigações.