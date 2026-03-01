Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém

A Polícia Militar realiza diligências para localizar os suspeitos

O Liberal
fonte

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem foi perseguido e baleado na tarde deste domingo (1º), no bairro da Terra Firme, em Belém. O caso foi registrado por volta das 14h30, nas proximidades da rua Dois de Junho com a rua Lauro Sodré.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma correria começa na esquina das duas vias. Nas imagens, um homem vestindo apenas um short vermelho aparece correndo. Em seguida, outro homem, trajando roupa escura e usando capacete, surge com uma arma em mãos e passa a persegui-lo. Um terceiro suspeito, em uma motocicleta, dá apoio à ação.

Durante a perseguição, o homem de short vermelho cai ao chão. O atirador ainda tenta manipular a arma, que aparentemente falha. Pouco depois, a vítima consegue se levantar e é vista andando com dificuldade, o que indica que pode ter sido atingida em uma das pernas.

Na sequência, o suspeito armado sobe na motocicleta junto com o comparsa e ambos fogem do local. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar realiza diligências para localizar a dupla suspeita. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém
Polícia
.
