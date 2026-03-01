Capa Jornal Amazônia
Joias roubadas são encontradas enterradas em galinheiro em Monte Alegre; suspeitos foram presos

Dois homens são apontados pela polícia como os responsáveis pelo crime que causou prejuízo de mais de R$ 50 mil

O Liberal
fonte

Joias roubadas são encontradas enterradas em galinheiro em Monte Alegre; suspeitos foram presos. (Reprodução/ redes sociais)

Dois homens foram presos na última sexta-feira (27) suspeitos de envolvimento em um assalto a uma joalheria no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. O crime causou prejuízo superior a R$ 50 mil ao estabelecimento Leandro Joias, localizado no bairro Bosque, na Cidade Alta. Parte das joias foi encontrada enterrada em um galinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 14h55 a Agência de Inteligência do 18º Batalhão recebeu a denúncia de roubo com uso de arma de fogo. A partir das imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram um dos suspeitos como José Warley Alves de Abreu.

A guarnição se deslocou até o endereço do suspeito e, ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e detido. Durante a abordagem, José Warley confessou participação no crime como garupa da motocicleta utilizada na ação e apontou Maxileno Lima da Cunha como o condutor.

Em buscas no terreno da casa, os policiais encontraram 54 joias enterradas de forma superficial em um galinheiro.

As diligências continuaram e, com base em informações do serviço de inteligência, a PM localizou Maxileno na residência da atual companheira, no bairro do Planalto. Ele admitiu que ficou com parte dos produtos roubados e informou ter entregado as joias à companheira para que fossem escondidas.

Na casa indicada, os agentes apreenderam mais 55 peças, totalizando 109 joias recuperadas. A arma utilizada no assalto não foi localizada. Conforme os levantamentos iniciais da PM, Maxileno teria sido o idealizador da ação criminosa.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Joias roubadas são encontradas enterradas em galinheiro em Monte Alegre; suspeitos foram presos
Polícia
