Mais de 100 detentos são transferidos de Santarém para Vitória do Xingu

Mais de 100 detentos foram transferidos na manhã deste sábado (28) do município de Santarém para a Unidade de Custódia e Reinserção III (UCR III), em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Ao todo, 137 internos participaram da operação, que teve início às 6h30 e foi concluída após cerca de dez horas de deslocamento.

A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e integra o planejamento de reordenamento do sistema penitenciário no oeste do Estado, com foco na melhor distribuição da população carcerária e no fortalecimento da gestão das unidades.

Segundo a pasta, a transferência está fundamentada no Eixo 1 da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, decisão do Supremo Tribunal Federal, que busca equilibrar a ocupação entre unidades, promovendo organização administrativa, eficiência na distribuição de custodiados e maior segurança operacional. A iniciativa esteve em conformidade com o Poder Judiciário paraense.

A operação foi coordenada pela gestão operacional da Seap, por meio do secretário-adjunto de Gestão Operacional (Sago), Ringo Alex Rayol Frias, com integração de forças de segurança estaduais e federais. A escolta penitenciária foi executada por equipes do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Pará, por meio do Batalhão de Missões Especiais (BME).

De acordo com o secretário-adjunto Ringo Alex Rayol Frias, a transferência ocorreu dentro do cronograma previsto e sem registros de intercorrências. “Ao chegar a Vitória do Xingu, os custodiados passaram pelos procedimentos de conferência, triagem e alojamento, conduzidos pelas equipes da unidade prisional local. A operação transcorre de forma ordeira e como planejado, e reforça a política de gestão integrada do sistema penitenciário paraense, com foco na legalidade, na organização das unidades e na segurança pública”, finalizou.

Para assegurar a integridade física dos envolvidos e o monitoramento estratégico da operação, a Seap mobilizou uma ambulância para atendimento a possíveis intercorrências e utilizou tecnologia de transmissão de dados em tempo real, com suporte de antena satelital instalada no comboio, permitindo acompanhamento remoto integral da missão.