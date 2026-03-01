Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mais de 100 detentos são transferidos de Santarém para Vitória do Xingu

Operação durou cerca de dez horas e integra planejamento de reordenamento do sistema penitenciário no oeste paraense

O Liberal
fonte

Mais de 100 detentos são transferidos de Santarém para Vitória do Xingu. (Divulgação/ Agência Pará)

Mais de 100 detentos foram transferidos na manhã deste sábado (28) do município de Santarém para a Unidade de Custódia e Reinserção III (UCR III), em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Ao todo, 137 internos participaram da operação, que teve início às 6h30 e foi concluída após cerca de dez horas de deslocamento.

A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e integra o planejamento de reordenamento do sistema penitenciário no oeste do Estado, com foco na melhor distribuição da população carcerária e no fortalecimento da gestão das unidades.

Segundo a pasta, a transferência está fundamentada no Eixo 1 da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, decisão do Supremo Tribunal Federal, que busca equilibrar a ocupação entre unidades, promovendo organização administrativa, eficiência na distribuição de custodiados e maior segurança operacional. A iniciativa esteve em conformidade com o Poder Judiciário paraense.

A operação foi coordenada pela gestão operacional da Seap, por meio do secretário-adjunto de Gestão Operacional (Sago), Ringo Alex Rayol Frias, com integração de forças de segurança estaduais e federais. A escolta penitenciária foi executada por equipes do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Pará, por meio do Batalhão de Missões Especiais (BME).

De acordo com o secretário-adjunto Ringo Alex Rayol Frias, a transferência ocorreu dentro do cronograma previsto e sem registros de intercorrências. “Ao chegar a Vitória do Xingu, os custodiados passaram pelos procedimentos de conferência, triagem e alojamento, conduzidos pelas equipes da unidade prisional local. A operação transcorre de forma ordeira e como planejado, e reforça a política de gestão integrada do sistema penitenciário paraense, com foco na legalidade, na organização das unidades e na segurança pública”, finalizou.

Para assegurar a integridade física dos envolvidos e o monitoramento estratégico da operação, a Seap mobilizou uma ambulância para atendimento a possíveis intercorrências e utilizou tecnologia de transmissão de dados em tempo real, com suporte de antena satelital instalada no comboio, permitindo acompanhamento remoto integral da missão.

Mais de 100 detentos são transferidos de Santarém para Vitória do Xingu
Polícia
