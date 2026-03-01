Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros no Distrito Industrial, em Ananindeua

Até o momento, ninguém foi preso, e a motivação do crime segue desconhecida 

O Liberal

Um homem identificado como Fábio Valdecir Pereira de Lima, mais conhecido como “Fábio da Remoçada”, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (27), no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações policiais, o crime ocorreu por volta das 20h30, na rua Antônio Barbosa, esquina com a rua Andreia D. E. Souza. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo relato do irmão da vítima à polícia, Fábio estava apoiado em uma motocicleta quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo. A vítima ainda tentou fugir, mas foi perseguida pelo autor, que continuou atirando.

Equipes da Divisão de Homicídios e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo.

Ainda segundo a polícia, no momento do crime, Fábio utilizava tornozeleira eletrônica em razão de um processo relacionado ao crime de roubo.

O caso foi registrado na Seccional Urbana de Ananindeua e tramitado para a Delegacia de Polícia do Distrito Industrial, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

