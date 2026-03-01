Influenciadora morre após complicações de cirurgia plástica em Marabá

A influenciadora digital Derleya Alves, de 26 anos, morreu na noite de sábado (28), no Hospital Municipal de Marabá (HMM), no sudeste do Pará, após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica realizada no último dia 20 de fevereiro.

De acordo com informações levantadas pelo portal Carajás Notícias, o procedimento estético incluiu a colocação de próteses de silicone nas mamas. No período pós-operatório, a jovem passou a relatar dores abdominais intensas, o que levou à realização de exames e a novas intervenções médicas.

Com a evolução do quadro clínico, Derleya foi submetida a duas cirurgias no HMM. Durante os procedimentos, houve intervenção no intestino e a retirada de um dos ovários. Amigos informaram que, em uma cirurgia exploratória, foi identificada uma possível alteração congênita intestinal, que pode ter contribuído para a gravidade do caso.

Entre as hipóteses avaliadas pela equipe médica estão uma possível trombose intestinal e complicações associadas às próteses mamárias. Até o momento, não há suspeita de erro médico. O diagnóstico definitivo, no entanto, depende de exames complementares e da análise clínica detalhada.

Derleya permaneceu entubada e sob monitoramento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde impediu a transferência para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, e ela continuou internada no HMM até a confirmação da morte.

Conhecida nas redes sociais em Marabá, onde acumulava cerca de 20 mil seguidores no Instagram, Derleya deixa um filho. O velório foi realizado na madrugada deste domingo (1º), na Igreja Assembleia de Deus Missão, no bairro Santa Rosa. O sepultamento ocorreu durante a tarde.