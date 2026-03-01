Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Influenciadora morre após complicações de cirurgia plástica em Marabá

Jovem apresentou dores abdominais no pós-operatório e foi submetida a duas cirurgias; causas exatas ainda dependem de exames

O Liberal
fonte

Influenciadora morre após complicações de cirurgia plástica em Marabá. (Reprodução/ redes sociais)

A influenciadora digital Derleya Alves, de 26 anos, morreu na noite de sábado (28), no Hospital Municipal de Marabá (HMM), no sudeste do Pará, após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica realizada no último dia 20 de fevereiro.

De acordo com informações levantadas pelo portal Carajás Notícias, o procedimento estético incluiu a colocação de próteses de silicone nas mamas. No período pós-operatório, a jovem passou a relatar dores abdominais intensas, o que levou à realização de exames e a novas intervenções médicas.

Com a evolução do quadro clínico, Derleya foi submetida a duas cirurgias no HMM. Durante os procedimentos, houve intervenção no intestino e a retirada de um dos ovários. Amigos informaram que, em uma cirurgia exploratória, foi identificada uma possível alteração congênita intestinal, que pode ter contribuído para a gravidade do caso.

Entre as hipóteses avaliadas pela equipe médica estão uma possível trombose intestinal e complicações associadas às próteses mamárias. Até o momento, não há suspeita de erro médico. O diagnóstico definitivo, no entanto, depende de exames complementares e da análise clínica detalhada.

Derleya permaneceu entubada e sob monitoramento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde impediu a transferência para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, e ela continuou internada no HMM até a confirmação da morte.

Conhecida nas redes sociais em Marabá, onde acumulava cerca de 20 mil seguidores no Instagram, Derleya deixa um filho. O velório foi realizado na madrugada deste domingo (1º), na Igreja Assembleia de Deus Missão, no bairro Santa Rosa. O sepultamento ocorreu durante a tarde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Influenciadora morre após complicações de cirurgia plástica em Marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ATRAÍDO E MORTO

Jovem de 19 anos é atraído e morto a tiros no bairro Tropical, em Parauapebas

Suspeito foi preso, confessou participação e disse ter agido sob ordens de grupo criminoso

01.03.26 19h16

POLÍCIA

Joias roubadas são encontradas enterradas em galinheiro em Monte Alegre; suspeitos foram presos

Dois homens são apontados pela polícia como os responsáveis pelo crime que causou prejuízo de mais de R$ 50 mil

01.03.26 19h03

EITA!

Influenciadora morre após complicações de cirurgia plástica em Marabá

Jovem apresentou dores abdominais no pós-operatório e foi submetida a duas cirurgias; causas exatas ainda dependem de exames

01.03.26 18h20

POLÍCIA

Homem é preso por tráfico de drogas em Santarém

Com o suspeito, a Polícia Militar encontrou porções de cocaína, maconha e dinheiro

01.03.26 12h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Atendente baleada na cabeça durante assalto em Ananindeua não teve comprometimento neurológico

Projétil não atingiu o tecido cerebral da vítima e não houve comprometimento de estruturas neurológicas, segundo laudo médico

28.02.26 17h05

POLÍCIA

Acidente de moto termina com homem morto em Castanhal

Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas

01.03.26 8h39

EITA!

Influenciadora morre após complicações de cirurgia plástica em Marabá

Jovem apresentou dores abdominais no pós-operatório e foi submetida a duas cirurgias; causas exatas ainda dependem de exames

01.03.26 18h20

POLÍCIA

Pedreiro é morto a tiros na porta de casa em Marabá

A vítima estava sentada na porta da quitinete onde morava havia cerca de um mês, quando foi surpreendida por um pistoleiro que chegou sozinho em uma motocicleta

01.03.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda