Jovem de 19 anos é atraído e morto a tiros no bairro Tropical, em Parauapebas

Herik Richard Carvalho de Souza, de 19 anos, foi morto a tiros por volta das 3h da madrugada deste domingo (1º), na Rua G1, no bairro Tropical, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso é investigado como homicídio. Um suspeito foi preso e confessou participação no crime.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, segundo o site Correio de Carajás, os policiais encontraram o jovem morto. Ao lado do corpo havia um capacete.

De acordo com familiares, Herik saiu de casa depois que um amigo solicitou um carro por aplicativo para que ele fosse até a residência dele. Minutos depois, parentes ouviram os tiros e, ao se deslocarem até o local, encontraram o rapaz caído na via.

O avô da vítima informou que Herik utilizou o celular dele para conversar com o amigo. Ao verificar as mensagens no WhatsApp, a família encontrou imagens da corrida solicitada pelo aplicativo, nas quais aparecia o endereço do suspeito. Segundo a polícia, a dinâmica da conversa indica que o encontro pode ter sido planejado como uma emboscada.

Com as informações, os policiais foram até o endereço indicado e localizaram Jonatan Coelho Martins. Questionado, ele admitiu envolvimento no crime, mas afirmou que agiu sob ordens de um grupo formado por pelo menos nove pessoas, com quem estaria em contato por telefone durante a ação.

Conforme relato do próprio suspeito, o grupo teria exigido que ele atraísse Herik ao local sob a alegação de que o jovem teria participação na morte de um adolescente de 16 anos, ocorrida anteriormente na região da VS10. Ele citou alguns integrantes pelos apelidos de “Metralha”, “Bart”, “Iluminado” e “Capitão”.

Ainda segundo Jonatan, após o crime os demais envolvidos teriam ordenado que ele apagasse os registros das ligações. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As investigações continuam para identificar e localizar os demais suspeitos.