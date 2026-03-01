Acidente de moto termina com homem morto em Castanhal
Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas
Um homem, que não foi identificado, morreu em um acidente de motocicleta registrado na madrugada deste domingo (1º/3) na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Titanlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.
A Polícia Militar soube do caso por meio do Núcleo Integrado de Operações. Uma guarnição do 5º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo na área, se deslocou até o local do acidente. Assim que os militares chegaram lá, encontraram o homem desacordado na via e também a moto que conduzia. O Corpo de Bombeiros também foi comunicado sobre o ocorrido, mas apenas constatou a morte da vítima.
O motociclista vestia uma regata e bermuda escura. Em seguida, as polícias Científica e Civil foram até o endereço para iniciar as investigações e remover o corpo da vítima.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA