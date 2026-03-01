Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente de moto termina com homem morto em Castanhal

Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a motocicleta encontrada perto da vítima. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem, que não foi identificado, morreu em um acidente de motocicleta registrado na madrugada deste domingo (1º/3) na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Titanlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

A Polícia Militar soube do caso por meio do Núcleo Integrado de Operações. Uma guarnição do 5º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo na área, se deslocou até o local do acidente. Assim que os militares chegaram lá, encontraram o homem desacordado na via e também a moto que conduzia. O Corpo de Bombeiros também foi comunicado sobre o ocorrido, mas apenas constatou a morte da vítima.

O motociclista vestia uma regata e bermuda escura. Em seguida, as polícias Científica e Civil foram até o endereço para iniciar as investigações e remover o corpo da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

acidente de moto

termina com homem morto

castanhal

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pedreiro é morto a tiros na porta de casa em Marabá

A vítima estava sentada na porta da quitinete onde morava havia cerca de um mês, quando foi surpreendida por um pistoleiro que chegou sozinho em uma motocicleta

01.03.26 9h35

POLÍCIA

Adolescente desaparecido é encontrado morto com golpes de faca no corpo em Parauapebas

A vítima estava em uma construção. Um pedreiro o encontrou e comunicou à família do jovem

01.03.26 9h20

POLÍCIA

Acidente de moto termina com homem morto em Castanhal

Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas

01.03.26 8h39

POLÍCIA

Atendente baleada na cabeça durante assalto em Ananindeua não teve comprometimento neurológico

Projétil não atingiu o tecido cerebral da vítima e não houve comprometimento de estruturas neurológicas, segundo laudo médico

28.02.26 17h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pedreiro é morto a tiros na porta de casa em Marabá

A vítima estava sentada na porta da quitinete onde morava havia cerca de um mês, quando foi surpreendida por um pistoleiro que chegou sozinho em uma motocicleta

01.03.26 9h35

POLÍCIA

Acidente de moto termina com homem morto em Castanhal

Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas

01.03.26 8h39

POLÍCIA

Adolescente desaparecido é encontrado morto com golpes de faca no corpo em Parauapebas

A vítima estava em uma construção. Um pedreiro o encontrou e comunicou à família do jovem

01.03.26 9h20

POLÍCIA

Atendente baleada na cabeça durante assalto em Ananindeua não teve comprometimento neurológico

Projétil não atingiu o tecido cerebral da vítima e não houve comprometimento de estruturas neurológicas, segundo laudo médico

28.02.26 17h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda