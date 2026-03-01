Acidente de moto termina com homem morto em Castanhal

Um homem, que não foi identificado, morreu em um acidente de motocicleta registrado na madrugada deste domingo (1º/3) na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Titanlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. Até agora, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

A Polícia Militar soube do caso por meio do Núcleo Integrado de Operações. Uma guarnição do 5º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo na área, se deslocou até o local do acidente. Assim que os militares chegaram lá, encontraram o homem desacordado na via e também a moto que conduzia. O Corpo de Bombeiros também foi comunicado sobre o ocorrido, mas apenas constatou a morte da vítima.

O motociclista vestia uma regata e bermuda escura. Em seguida, as polícias Científica e Civil foram até o endereço para iniciar as investigações e remover o corpo da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.