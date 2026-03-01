Capa Jornal Amazônia
Adolescente desaparecido é encontrado morto com golpes de faca no corpo em Parauapebas

A vítima estava em uma construção. Um pedreiro o encontrou e comunicou à família do jovem

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o local onde a vítima foi encontrada morta. (Foto: Reprodução | Portal Pebão)

Samuel Luan da Silva Braz, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã de sábado (28/2) em uma construção localizada na VS-10, na Rua 6, bairro Parque São Luís, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O jovem, que apresentava marcas de golpes de faca pelo corpo, estava desaparecido desde a última quinta-feira (26/2).

Conforme o Portal Pebão, a mãe do adolescente informou que o filho havia saído de casa por volta das 23h e não retornou. Desde então, familiares realizavam buscas e tentavam obter notícias sobre o paradeiro do adolescente.

Um pedreiro, ao chegar no local para trabalhar, encontrou o cadáver da vítima. Ainda de acordo com o Pebão, ele procurou a mãe de Samuel e comunicou o ocorrido.

Equipes das polícias Científica e Civil estiveram no local. Foram constatadas várias perfurações provocadas por arma branca pelo corpo e pescoço do adolescente.

Por enquanto, as circunstâncias por trás da morte do garoto são desconhecidas. Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no episódio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

