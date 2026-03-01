Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Pedreiro é morto a tiros na porta de casa em Marabá

A vítima estava sentada na porta da quitinete onde morava havia cerca de um mês, quando foi surpreendida por um pistoleiro que chegou sozinho em uma motocicleta

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

O pedreiro José Ribamar Chagas Medeiros foi executado a tiros na noite deste sábado (28), na Travessa Manaus, próximo à Feira Coberta, no bairro Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima estava sentada na porta da quitinete onde morava havia cerca de um mês, quando foi surpreendida por um pistoleiro que chegou sozinho em uma motocicleta. O crime ocorreu por volta das 19h45.

Conforme o portal Gazeta Carajás, testemunhas relataram que foram ouvidos cerca de quatro disparos de arma de fogo. Após os tiros, o suspeito fugiu do local. Até o momento, ele não foi encontrado.  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, apenas constatou a morte de José. Ainda de acordo com o Gazeta, a Polícia Militar informou que a vítima havia sido presa no dia 1º de janeiro de 2026 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberada posteriormente.

O corpo do homem foi removido pela Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passará por exame de necropsia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Palavras-chave

polícia

pedreiro

morto a tiros

porta de casa

marabá

Polícia
