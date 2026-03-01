Pedreiro é morto a tiros na porta de casa em Marabá

O pedreiro José Ribamar Chagas Medeiros foi executado a tiros na noite deste sábado (28), na Travessa Manaus, próximo à Feira Coberta, no bairro Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima estava sentada na porta da quitinete onde morava havia cerca de um mês, quando foi surpreendida por um pistoleiro que chegou sozinho em uma motocicleta. O crime ocorreu por volta das 19h45.

Conforme o portal Gazeta Carajás, testemunhas relataram que foram ouvidos cerca de quatro disparos de arma de fogo. Após os tiros, o suspeito fugiu do local. Até o momento, ele não foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, apenas constatou a morte de José. Ainda de acordo com o Gazeta, a Polícia Militar informou que a vítima havia sido presa no dia 1º de janeiro de 2026 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberada posteriormente.

O corpo do homem foi removido pela Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passará por exame de necropsia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.