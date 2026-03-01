Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carreta e caminhão baú deixa um morto na BR-163, em Itaituba

Acidente ocorreu no km 428, próximo a Moraes Almeida; vítima morreu no local e pista operou em sistema pare e siga após a batida

O Liberal
fonte

Colisão entre carreta e caminhão baú deixa um morto na BR-163, em Itaituba. (Reprodução / redes sociais)

Um homem morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão baú na tarde deste domingo (1º), na BR-163, nas proximidades do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da colisão entre os veículos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a carreta pegou fogo após a batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 16h40, no quilômetro 428 da rodovia. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, estava no caminhão baú e morreu ainda no local.

Os ocupantes da carreta conseguiram sair do veículo antes do início das chamas. Equipes da PRF permaneceram na área para atendimento da ocorrência e organização do tráfego.

A pista ficou parcialmente interditada por alguns minutos. A concessionária responsável pela rodovia liberou uma das faixas, que passou a operar no sistema “pare e siga”, a fim de garantir a fluidez do trânsito no trecho.

Colisão entre carreta e caminhão baú deixa um morto na BR-163, em Itaituba
Polícia
