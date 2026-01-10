Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Cinco suspeitos são presos por furto de fiação elétrica em Belém

Os casos foram registrados na sexta-feira (9) e neste sábado (10)

O Liberal
fonte

Dupla é presa por furto de fiação elétrica na Nova Doca, em Belém. (Foto: GMB)

Cinco suspeitos foram presos em flagrante em três casos diferentes de furtos de fiação elétrica em Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel), os casos foram registrados na tarde e noite de sexta-feira (9) e na madrugada deste sábado (10).

“Cinco pessoas foram presas em flagrante por furto de fiação elétrica e dano ao patrimônio público em Belém. Um dos casos foi registrado no final da tarde de ontem (sexta), a partir do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) da Guarda Municipal (GMB), o que possibilitou a identificação da ação criminosa e a prisão imediata do suspeito, que foi apresentado na 6ª Seccional Urbana do Comércio. Outros quatro suspeitos foram encaminhados à Seccional Urbana de São Brás, neste sábado (10). Em todas as ocorrências, os envolvidos foram apresentados à autoridade policial e permanecem à disposição da Justiça”, comunicou o órgão.

O caso mais recente foi registrado por volta das 2 hrs deste sábado (10) na área da Nova Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém. 

Dois homens foram presos ao serem flagrados furtando fios elétricos do canteiro central da via. A ação foi realizada durante o patrulhamento tático da equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da GMB.

Segundo a GMB, os agentes realizavam rondas e abordagens de rotina nos pontos estratégicos da Nova Doca, Mercado de São Brás e Portal da Amazônia. Ao passarem pela área, avistaram os suspeitos cortando a fiação elétrica da área. Com a dupla já havia alguns fios que tinham sido furtados. Os homens foram detidos e encaminhados para a delegacia da área, onde passariam pelos procedimentos cabíveis. “A atuação reforça o compromisso da Guarda Municipal de Belém com a ordem pública, a proteção do patrimônio e a segurança da população”, comunicou a GMB.

Outro registro de furto ocorreu na noite de sexta-feira (9), também na área da Nova Doca. Os suspeitos realizavam o furto da fiação elétrica que faz parte da iluminação de Natal. Com a dupla também foram apreendidos fios elétricos e objetos usados para realizar o corte.

O terceiro suspeito preso foi flagrado furtando fios elétricos nas proximidades da área entre a municipalidade e a Estação das Docas. Ao chegar ao local, a guarnição da GMB realizou a averiguação e constatou o crime em flagrante. O suspeito foi detido e conduzido à Seccional Urbana do Comércio, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Sobre esse caso, a Polícia Civil informou que um homem foi preso em flagrante pela equipe da Guarda Municipal de Belém e apresentado na Seccional Urbana do Comércio por furto qualificado. “Com ele foram apreendidos fios elétricos, duas luminárias pequenas e uma lima utilizada para cortar os fios”, comunicou.

Palavras-chave

furto de fiação elétrica
Polícia
.
