Caso Yasmin: acusado de envolvimento na morte da influenciadora vai a júri em agosto
A informação foi confirmada por familiares da jovem à reportagem do Grupo Liberal, na tarde desta quarta-feira (25)
Lucas Magalhães, acusado de envolvimento na morte da influenciadora digital Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, será julgado no dia 25 de agosto deste ano. Ainda não há detalhes sobre o horário e o local da sessão do Tribunal do Júri. A informação foi confirmada por familiares da jovem à reportagem do Grupo Liberal, na tarde desta quarta-feira (25).
Yasmin Macedo, estudante de medicina veterinária e influenciadora, desapareceu no dia 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de lancha no rio Maguari. Após o corpo ser encontrado no dia seguinte, as investigações apontaram afogamento, com o dono da lancha, Lucas Magalhães, indiciado e confirmado para júri popular por dolo eventual.
Lucas Magalhães é acusado de ser o responsável pela morte de Yasmin durante um passeio de lancha, organizado por ele e que contou com 19 pessoas a bordo. O corpo da influenciadora foi encontrado somente no dia seguinte ao desaparecimento.
