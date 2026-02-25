Capa Jornal Amazônia
Caso Yasmin: acusado de envolvimento na morte da influenciadora vai a júri em agosto

A informação foi confirmada por familiares da jovem à reportagem do Grupo Liberal, na tarde desta quarta-feira (25)

O Liberal
fonte

Corpo da estudante de medicina veterinária Yasmin Macêdo desapareceu na noite de 12 de dezembro de 2021 em Belém (Foto: Reprodução)

Lucas Magalhães, acusado de envolvimento na morte da influenciadora digital Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, será julgado no dia 25 de agosto deste ano. Ainda não há detalhes sobre o horário e o local da sessão do Tribunal do Júri. A informação foi confirmada por familiares da jovem à reportagem do Grupo Liberal, na tarde desta quarta-feira (25).

Yasmin Macedo, estudante de medicina veterinária e influenciadora, desapareceu no dia 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de lancha no rio Maguari. Após o corpo ser encontrado no dia seguinte, as investigações apontaram afogamento, com o dono da lancha, Lucas Magalhães, indiciado e confirmado para júri popular por dolo eventual.

Lucas Magalhães é acusado de ser o responsável pela morte de Yasmin durante um passeio de lancha, organizado por ele e que contou com 19 pessoas a bordo. O corpo da influenciadora foi encontrado somente no dia seguinte ao desaparecimento.

