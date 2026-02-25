Homem investigado por estupro de vulnerável contra as próprias filhas é preso em Belém

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (25) durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a investigação, as vítimas foram quatro crianças, de dois a dez anos, todas filhas do próprio autor dos crimes. A prisão fez parte da Operação Innocentia, deflagrada pela Polícia Civil do Pará.

Os mandados judiciais foram expedidos em decisão que ressaltou a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de proteção das vítimas. Os relatos das vítimas e de testemunhas apontam para um padrão de conduta agressiva, uso de álcool e drogas por parte do investigado, além de histórico de ameaças e descumprimento de medidas protetivas anteriores contra sua ex-companheira.

“A Operação Innocentia reforça o compromisso inabalável da Polícia Civil em proteger a inocência e a fragilidade de nossas crianças e adolescentes, especialmente quando a violência parte de quem deveria zelar por elas”, declarou o delegado do caso, João Castanho, diretor da Deaca Mangueirão.

O delegado ainda completa: “Continuaremos atuando de forma rigorosa para que os responsáveis por esses atos sejam devidamente responsabilizados perante a Justiça, garantindo a proteção integral das vítimas”.