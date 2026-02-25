Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Adolescente de 14 anos é morto a tiros dentro de bar em Anapu, no sudoeste do Pará

Homicídio foi praticado por dois homens; motivação do crime ainda é desconhecida

O Liberal
fonte

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e realizou buscas em áreas de vegetação próximas, onde havia suspeita de que os autores do crime estivessem escondidos (Foto: Correio de Carajás)

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros dentro de um bar, no município de Anapu, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu por volta das 9h30 de terça-feira (24). Ainda segundo o portal Correio de Carajás, o jovem estava no interior do estabelecimento, localizado no bairro Beira-Rio, quando dois homens chegaram ao local. Um deles se aproximou e efetuou os disparos que atingiram o adolescente. Ele morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e realizou buscas em áreas de vegetação próximas, onde havia suspeita de que os autores estivessem escondidos. Apesar do cerco e das incursões em área de mata, nesse primeiro momento ninguém foi localizado durante as diligências iniciais.

VEJA MAIS:

image Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu
Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

image Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu
Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

Policiais civis também estiveram na cena do crime e confirmaram o óbito do jovem. Conforme informações preliminares, o adolescente já era conhecido das autoridades por suposto envolvimento em atividades ilícitas. Após a perícia, o corpo foi removido e um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil investiga a motivação e busca identificar os responsáveis pelo homicídio.

 

.
