Adolescente de 14 anos é morto a tiros dentro de bar em Anapu, no sudoeste do Pará

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros dentro de um bar, no município de Anapu, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu por volta das 9h30 de terça-feira (24). Ainda segundo o portal Correio de Carajás, o jovem estava no interior do estabelecimento, localizado no bairro Beira-Rio, quando dois homens chegaram ao local. Um deles se aproximou e efetuou os disparos que atingiram o adolescente. Ele morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e realizou buscas em áreas de vegetação próximas, onde havia suspeita de que os autores estivessem escondidos. Apesar do cerco e das incursões em área de mata, nesse primeiro momento ninguém foi localizado durante as diligências iniciais.

Policiais civis também estiveram na cena do crime e confirmaram o óbito do jovem. Conforme informações preliminares, o adolescente já era conhecido das autoridades por suposto envolvimento em atividades ilícitas. Após a perícia, o corpo foi removido e um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil investiga a motivação e busca identificar os responsáveis pelo homicídio.