Em Belém, PF prende dois e apreende veículos de luxo na 2ª fase da 'Operação SIN TAX'

Um servidor público federal é investigado por desviar produtos eletrônicos de alto valor sob sua custódia após apreensões

O Liberal
fonte

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos cinco veículos, sendo quatro de luxo, informou a PF (Foto: Divulgação | PF no Pará)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), em Belém, a segunda fase da "Operação SIN TAX", com o objetivo de cumprir medidas judiciais expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará contra servidor público federal investigado por desviar produtos eletrônicos de alto valor sob sua custódia após apreensões, promovendo internalização irregular e posterior comercialização.

Nesta fase, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar de afastamento de servidor público de suas funções, medidas consideradas necessárias para interromper a atividade criminosa, para preservar a instrução criminal e para resguardar a ordem pública.

As investigações, desdobramento da primeira fase da "Operação SIN TAX", apontaram a existência de um esquema criminoso voltado à internalização irregular e à comercialização de produtos eletrônicos de alto valor, especialmente aparelhos de telefonia celular. O grupo utilizava empresas de fachada, pessoas interpostas e expedientes fraudulentos para dissimular a origem das mercadorias e dos valores obtidos, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Pará.

De acordo com a decisão judicial, há indícios de participação de servidores públicos que, valendo-se de suas atribuições funcionais, teriam viabilizado a liberação indevida de mercadorias apreendidas mediante solicitação e recebimento de vantagens indevidas, caracterizando, em tese, corrupção passiva, em contrapartida ao pagamento de corrupção ativa por integrantes da organização criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos cinco veículos, sendo quatro de luxo; valores em espécie, ainda em contabilização; documentos; dispositivos eletrônicos; e outros bens de interesse da investigação. Valores apreendidos na residência em dinheiro: R$ 153.865,00 e U$ 8.100,00

Palavras-chave

em belém, pf prende dois e apreende veículos de luxo na 2ª fase da operação sin tax

jornal amazônia
Polícia
.
