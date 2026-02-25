Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeitos de aplicar golpes do ‘falso Pix’ são presos em Portel

A ação para capturar os suspeitos ocorreu na noite de terça-feira (24)

O Liberal
fonte

Suspeitos de aplicar golpes do ‘falso Pix’ são presos em Portel. (Foto: Noticias Marajó)

Dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento em um esquema de estelionato por meio de comprovantes falsos de Pix em Portel, no arquipélago do Marajó. As autoridades policiais chegaram até a dupla na noite de terça-feira (24), após investigações sobre golpes aplicados em um estabelecimento na região.

Segundo a PM, por volta das 20h, a equipe foi acionada após a proprietária de um supermercado denunciar que vinha sendo alvo de golpes desde o dia 23 de fevereiro de 2026. De acordo com o relato, o suspeito realizava compras, apresentava comprovantes falsificados de transferência e solicitava que os produtos fossem entregues a terceiros. O prejuízo acumulado chegou a R$ 1.495.

Na mesma noite, durante uma nova tentativa de fraude, no valor de R$ 904, a entrega foi direcionada à casa de um homem apontado como envolvido no esquema. Os agentes foram até o local e o suspeito foi preso em flagrante no momento em que recebia as mercadorias.

Em depoimento, o suspeito informou que atuava a mando de outro homem, que foi localizado e detido em sua residência. No local, os policiais encontraram uma cesta básica adquirida por meio da transação fraudulenta. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpe do pix

estelionato

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Corpo com mãos amarradas e marcas de tiros é encontrado em balsa em Icoaraci

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (25)

25.02.26 13h29

GOLPE

Suspeitos de aplicar golpes do ‘falso Pix’ são presos em Portel

A ação para capturar os suspeitos ocorreu na noite de terça-feira (24)

25.02.26 12h59

INTERVENÇÃO

Suspeito de sequestro de taxista em Abaetetuba morre após confronto com a PM em Moju

Uma mulher foi presa e outros dois suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata

25.02.26 11h59

VIOLÊNCIA

Ataque com faca em frente a um residencial deixa 4 pessoas mortas nos Estados Unidos

Três adultos morreram ainda no local e a quarta vítima foi encaminhada um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos

25.02.26 11h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ASSASSINATO

Homem é condenado após matar namorada grávida de 16 anos a facadas

Além da pena de 28 anos, o criminoso ainda terá que pagar uma indenização de R$ 150 mil à família da vítima

25.02.26 10h23

ELETROCUTADO

Homem morre após receber descarga elétrica em poste no bairro Águas Lindas, em Ananindeua

O Centro Integrado de Operações (Cipo) confirmou a morte

25.02.26 9h30

HOMICÍDIO

Adolescente de 14 anos é morto a tiros dentro de bar em Anapu, no sudoeste do Pará

Homicídio foi praticado por dois homens; motivação do crime ainda é desconhecida

25.02.26 9h58

ESQUEMA CRIMINOSO

Em Belém, PF prende dois e apreende veículos de luxo na 2ª fase da 'Operação SIN TAX'

Um servidor público federal é investigado por desviar produtos eletrônicos de alto valor sob sua custódia após apreensões

25.02.26 11h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda