Suspeitos de aplicar golpes do ‘falso Pix’ são presos em Portel

Dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de envolvimento em um esquema de estelionato por meio de comprovantes falsos de Pix em Portel, no arquipélago do Marajó. As autoridades policiais chegaram até a dupla na noite de terça-feira (24), após investigações sobre golpes aplicados em um estabelecimento na região.

Segundo a PM, por volta das 20h, a equipe foi acionada após a proprietária de um supermercado denunciar que vinha sendo alvo de golpes desde o dia 23 de fevereiro de 2026. De acordo com o relato, o suspeito realizava compras, apresentava comprovantes falsificados de transferência e solicitava que os produtos fossem entregues a terceiros. O prejuízo acumulado chegou a R$ 1.495.

Na mesma noite, durante uma nova tentativa de fraude, no valor de R$ 904, a entrega foi direcionada à casa de um homem apontado como envolvido no esquema. Os agentes foram até o local e o suspeito foi preso em flagrante no momento em que recebia as mercadorias.

Em depoimento, o suspeito informou que atuava a mando de outro homem, que foi localizado e detido em sua residência. No local, os policiais encontraram uma cesta básica adquirida por meio da transação fraudulenta. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.