Homem é morto com 20 tiros no Icuí-Guajará, em Ananindeua

Um homem identificado como Lander Prince de Oliveira da Silva, de 20 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quarta-feira (25), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações policiais, o crime foi comunicado por volta das 13h30. A vítima estava em frente à própria residência, na rua Airton Senna, próximo à Estrada do Icuí-Guajará, em frente ao mercantil “Altas Horas”, quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo.

Segundo o relato preliminar da polícia, o autor dos tiros estaria em um carro de cor vermelha, possivelmente da marca Fiat. A vítima foi atingida por cerca de 20 disparos e morreu no local.

Equipes foram acionadas para realizar a remoção do corpo e a perícia criminal.

Ainda conforme a ocorrência, Lander respondia a processo por porte ilegal de arma de fogo e possuía passagem pelo sistema penitenciário.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime.