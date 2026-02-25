Capa Jornal Amazônia
Ataque com faca em frente a um residencial deixa 4 pessoas mortas nos Estados Unidos

Três adultos morreram ainda no local e a quarta vítima foi encaminhada um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos

Victoria Rodrigues
fonte

Algumas pessoas presenciaram o esfaqueamento de uma das vítimas. (Foto: Reprodução/ Youtube King 5)

Um homem não identificado, de 32 anos, foi morto por um policial após esfaquear e matar quatro pessoas, na manhã de terça-feira (24), em um bairro residencial de Gig Harbor, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos. O crime ocorreu em frente a uma casa avaliada em US$ 800 mil, o que equivale a cerca de R$ 4,1 milhões no Brasil, e ainda não se sabe o que pode ter motivado os assassinatos.

De acordo com testemunhas que passavam pelo local, uma das vítimas foi esfaqueada no meio da rua, diante de algumas pessoas. Com a gravidade dos golpes e ferimentos, três adultos morreram ainda no local e a quarta vítima chegou a ser socorrida por paramédicos que a levaram a um hospital da região, mas como ela estava em estado crítico, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no complexo de saúde.

O início do ataque em Washington

De acordo com as autoridades, os policiais receberam uma chamada pelo 911, por volta das 8h45, para informar que o suspeito estaria descumprindo uma ordem de restrição da justiça. No entanto, a polícia confirmou que a medida ainda não era válida, pois não havia sido entregue ao homem de forma oficial.

Embora ainda não esteja oficializada, a polícia resolveu ir até o local onde ele estava para levar uma cópia da intimação e assim notificar o suspeito. Porém, ao chegar no local, ele já havia iniciado o ataque, foi então que o agente sacou a arma e atirou no criminoso por volta das 9h33. Agora, a Equipe de Investigação da Polícia do Condado de Pierce está à frente da apuração do caso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

