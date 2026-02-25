Capa Jornal Amazônia
Produtor rural é morto a tiros durante assalto em fazenda de Goianésia do Pará

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (24)

O Liberal
fonte

Produtor rural é morto a tiros durante assalto em fazenda de Goianésia do Pará. (Foto: Correio de Carajás)

Tarso Neloy de Almeida, de 46 anos, foi morto a tiros dentro de sua fazenda na zona rural de Goianésia do Pará, no sudeste do estado. O crime, com características de latrocínio, foi registrado no início da tarde de terça-feira (24). Dois homens que estavam em uma motocicleta são suspeitos de invadir a propriedade da vítima, na Vicinal C12, nas proximidades da Vila Janari, e cometer o crime.

O produtor rural foi atingido por cerca de quatro disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Segundo as informações iniciais, no momento da ação, a vítima estava acompanhada de um outro homem. Segundo informações repassadas à polícia, os suspeitos chegaram ao imóvel perguntando sobre a possível venda da propriedade. Ao se aproximarem da residência, anunciaram o assalto e ordenaram que ninguém tentasse fugir. Mesmo assim, as vítimas correram em direções diferentes. Um dos criminosos atirou contra Tarso, que caiu no terreiro e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu antes da chegada do socorro.

O segundo homem também tentou escapar, mas foi alcançado pelo outro assaltante, que o imobilizou com abraçadeiras plásticas, conhecidas como “enforca-gato”, e passou a agredi-lo. Em seguida, os suspeitos entraram na casa, reviraram os cômodos em busca de dinheiro ou armas, mas levaram apenas dois celulares.

A Polícia Militar realizou buscas pelas vicinais da região, porém, até o momento, os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil acionou a Polícia Científica do Pará e o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para os procedimentos periciais e remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar e prender os autores.

