Polícia

Polícia

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu

Os corpos foram localizados na manhã desta quarta-feira (26)

O Liberal
fonte

Casal sequestrado é encontrado morto com sinais de violência em Anapu. (Foto: Redes Sociais)

Um casal, identificado como Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (26), em Anapu, no sudeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, as vítimas teriam sido sequestradas na noite de terça-feira (25), em frente à residência onde moravam, na zona rural do município. Os corpos apresentavam marcas de agressão que indicam extrema violência. As autoridades ainda aguardam a conclusão dos trabalhos periciais para confirmar oficialmente as circunstâncias das mortes.

Conforme os relatos preliminares, Arionildo, que era muito conhecido na região como ‘Boiadeiro’, seria proprietário de cabeças de gado. O sequestro ocorreu por volta das 21h, na porta da residência das vítimas, no momento em que chegavam em casa após o trabalho. Testemunhas relataram que indivíduos armados estavam escondidos e teriam abordado o casal no momento em que a mulher desceu do carro para abrir a porteira da propriedade em que moravam. O casal foi levado à força dentro do carro da família. Ainda conforme as informações, uma filha das vítimas que estava na casa teria ouvido os gritos de desespero da mãe e informado a situação para outros familiares. 

Um irmão de Arionildo iniciou as buscas pelo casal e foi até a delegacia do município para informar o desaparecimento para a Polícia Militar, que auxiliou na situação. Na manhã desta quarta-feira, os corpos foram encontrados em um terreno a cerca de um km do centro da cidade. Segundo as informações, as vítimas tinham marcas de tiros e de agressões. Imagens do local onde os corpos foram encontrados circulam nas redes sociais da comunidade. O carro do casal, que foi usado pelos criminosos, foi localizado em outra vicinal da região.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do crime e qual seria a motivação. Além disso, buscas estão sendo realizadas na região para tentar identificar e localizar os envolvidos no duplo homicídio.

Em nota, a PC disse que a Delegacia de Anapu apura as circunstâncias das mortes de Arionildo e de Celi e faz buscas para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia no número 181. O sigilo é garantido", comunicou a instituição.

