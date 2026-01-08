Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta no bairro do Marco, em Belém

Raimundo Rafael Lima da Cunha Amorim, de 25 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (8/1), por volta das 10h, na travessa Alferes Costa, próximo à avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do jovem, que trabalhava com o pai fazendo pintura em um restaurante próximo, e atiraram contra ele.

Segundo moradores, a dupla atirou nove vezes contra Raimundo Rafael e um dos disparos chegou a atingir um carro estacionado. O rapaz morreu no local. A PM foi acionada ao caso e isolou a área. As polícias Científica e Civil também se deslocaram até a cena do crime.

O pai de Rafael, que não terá o nome revelado por questões de segurança, tentou correr atrás dos envolvidos. De acordo com o genitor de Raimundo, um dos suspeitos também atirou contra ele. Por sorte, o disparo não o atingiu. O pai do jovem disse que Raimundo tinha sido preso ano passado, mas não soube contar por qual crime e nem qual poderia ter sido a motivação por trás do assassinato do filho.

Câmeras de segurança de um hotel próximo e de outros estabelecimentos podem ajudar a localizar os suspeitos. No momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

ACUSADO POR MORTE DE PM

Em dezembro do ano passado, Raimundo Rafael foi detido pela Polícia Civil no dia 4 de dezembro de 2024 durante a operação “Última Volta”. As investigações da PC apontaram que ele, juntamente com outras quatro pessoas presas na ocasião, estaria ligado à morte do policial militar Raphael dos Santos Meireles. Esse crime ocorreu em 11 de janeiro daquele mesmo ano, na Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. O agente foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto realizava o pagamento de suas compras em um mercadinho da região.

A vítima também chegou a ser acusada de participar da morte do policial militar reformado Otacílio José Queiroz Gonçalves, aos 45 anos, mais conhecido como "Cilinho", ocorrido no bairro do Guamá, no dia 23 de abril de 2023. Cilinho chegou a ser condenado a 29 anos de prisão por homicídio qualificado e crime de milícia privada. Cilinho era acusado de ter assassinado um jovem de 16 anos, em uma chacina em Belém entre os dias 4 e 5 de novembro de 2014. A chacina resultou na morte de 10 pessoas, que foram executadas em diversos bairros da capital.

ABSOLVIÇÃO

Apesar de ter sido acusado de matar a tiros Cilinho, o 2º Tribunal do Júri de Belém o absolveu. A decisão acatou a tese de absolvição requerida pelo defensor público Alex Mota Noronha, de negativa de autoria. O defensor sustentou que a principal testemunha, viúva da vítima, não reconheceu o réu como um dos homens, que estavam na motocicleta usada pelos executores do crime.

O argumento foi de que o laudo anexado ao processo foi feito pela Polícia Civil e não por peritos do Instituto Médico Legal, que comparou a imagem do réu com fotografias dos motociclistas envolvidos no assassinato.