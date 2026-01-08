Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta no bairro do Marco, em Belém

Raimundo Rafael Lima Amorim foi acusado, mas absolvido pela morte do policial militar Otacílio José Queiroz Gonçalves, mais conhecido como "Cilinho"

O Liberal
fonte

Cenário do crime no bairro do Marco (Foto: Igor Mota | O Lioberal)

Raimundo Rafael Lima da Cunha Amorim, de 25 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (8/1), por volta das 10h, na travessa Alferes Costa, próximo à avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do jovem, que trabalhava com o pai fazendo pintura em um restaurante próximo, e atiraram contra ele.

Segundo moradores, a dupla atirou nove vezes contra Raimundo Rafael e um dos disparos chegou a atingir um carro estacionado. O rapaz morreu no local. A PM foi acionada ao caso e isolou a área.  As polícias Científica e Civil também se deslocaram até a cena do crime. 

O pai de Rafael, que não terá o nome revelado por questões de segurança, tentou correr atrás dos envolvidos. De acordo com o genitor de Raimundo, um dos suspeitos também atirou contra ele. Por sorte, o disparo não o atingiu.  O pai do jovem disse que Raimundo tinha sido preso ano passado, mas não soube contar por qual crime e nem qual poderia ter sido a motivação por trás do assassinato do filho.

Câmeras de segurança de um hotel próximo e de outros estabelecimentos podem ajudar a localizar os suspeitos. No momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

ACUSADO POR MORTE DE PM

Em dezembro do ano passado, Raimundo Rafael foi detido pela Polícia Civil no dia 4 de dezembro de 2024 durante a operação “Última Volta”. As investigações da PC apontaram que ele, juntamente com outras quatro pessoas presas na ocasião, estaria ligado à morte do policial militar Raphael dos Santos Meireles. Esse crime ocorreu em 11 de janeiro daquele mesmo ano, na Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. O agente foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto realizava o pagamento de suas compras em um mercadinho da região.

A vítima também chegou a ser acusada de participar da morte do policial militar reformado Otacílio José Queiroz Gonçalves, aos 45 anos, mais conhecido como "Cilinho", ocorrido no bairro do Guamá, no dia 23 de abril de 2023. Cilinho chegou a ser condenado a 29 anos de prisão por homicídio qualificado e crime de milícia privada. Cilinho era acusado de ter assassinado um jovem de 16 anos, em uma chacina em Belém entre os dias 4 e 5 de novembro de 2014. A chacina resultou na morte de 10 pessoas, que foram executadas em diversos bairros da capital.

ABSOLVIÇÃO

Apesar de ter sido acusado de matar a tiros Cilinho, o 2º Tribunal do Júri de Belém o absolveu. A decisão acatou a tese de absolvição requerida pelo defensor público Alex Mota Noronha, de negativa de autoria. O defensor sustentou que a principal testemunha, viúva da vítima, não reconheceu o réu como um dos homens, que estavam na motocicleta usada pelos executores do crime.

O argumento foi de que o laudo anexado ao processo foi feito pela Polícia Civil e não por peritos do Instituto Médico Legal, que comparou a imagem do réu com fotografias dos motociclistas envolvidos no assassinato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio no bairro do marco

jovem é assassinado
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

violência

Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

A vítima correu quando viu os criminosos se aproximarem, mas morreu atingido pelos disparos

08.01.26 22h21

DETIDO

Homem é autuado por suspeita de fraude de consumo energia em fábrica de pescados em Icoaraci

Operação identificou manipulação no medidor e desvio superior a 200 mWh, suficiente para abastecer 1,3 mil casas por um mês

08.01.26 18h31

MORTE

Foragido por homicídio no Pará e na Colômbia morre em confronto com a PM no Tocantins

A intervenção policial ocorreu na noite de quarta-feira (7) no município de Lajeado

08.01.26 17h33

ACIDENTE

Motociclista é atingida por carro na avenida Centenário, em Belém

Vítima foi arremessada por vários metros após ser atingida por um carro que tentava fazer uma conversão; motorista ainda não foi identificado

08.01.26 17h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

violência

Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

A vítima correu quando viu os criminosos se aproximarem, mas morreu atingido pelos disparos

08.01.26 22h21

POLÍCIA

Homem é preso por agredir companheira a vassouradas dentro de van em Ananindeua

A mulher disse à Polícia Civil que essa não tinha sido a primeira vez que o suspeito tinha batido nela

08.01.26 9h31

PRISÃO

Casal que matou mulher com 27 facadas na Sacramenta é preso

Os dois foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e responderão pelo crime de homicídio

14.10.20 16h57

feminicídio

Lutador preso por matar a esposa estrangulada em Ananindeua alega legítima defesa, diz delegada

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (3), na casa que o casal morava, em Ananindeua

04.04.23 15h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda