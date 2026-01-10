Empresária é presa com munições em Santarém 

Uma empresária identificada como Jaqueline Ferreira, conhecida como “Jack Bronze”, foi presa na tarde de sexta-feira (10), em Santarém. A ação comandada pela Polícia Civil ocorreu na residência da suspeita de posse ilegal de munições de uso restrito.

De acorodo com o portal O impacto, a operação contou com a Delegacia de Repreensão a Roubos e Polícia Militar por meio do Comando de Policiamento Regional I (CPR- I).

Segundo informações, durante a verificação no imóvel, localizado no bairro Santo André, foram encontradas 20 munições de calibre 44 classificadas como de uso restrito. A mulher é apontada também por ter dado apoio a um assalto ocorrido na cidade.

O caso foi encaminhada aos procedimentos para a 16ª Seccional de Polícia Civil.