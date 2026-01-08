Borracheiro é morto a tiros na avenida Júlio César, em Belém

Um homem identificado como Gerlanderson de Souza Piedade, de 34 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (8), na Avenida Júlio César, no bairro do Maracangalha, em Belém. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima trabalhava em uma borracharia quando foi baleada, correu para tentar escapar, mas caiu e foi alvejada por mais disparos. Os autores dos tiros são dois homens em uma moto que fugiram após o crime.

O assassinato ocorreu por volta de 11h30, quando a vítima trabalhava em uma borracharia localizada na esquina da avenida Júlio César com a rua Santos Drumond. Testemunhas, que não quiseram se identificar, informaram que Gerlanderson estava de costas para a rua calibrando um pneu quando os atiradores chegaram e efetuaram o primeiro disparo. O borracheiro correu para escapar, mas foi alcançado pelo garupa da moto, que efetuou outros três tiros. A vítima caiu e morreu ao lado de uma igreja, antes da chegada do socorro médico.

A PM esteve no local e realizou o isolamento da área. Familiares da vítima estiveram no local e relataram que há anos atrás Gerlanderson foi preso, mas não detalham qual foi a motivação para a prisão. Eles ainda contaram que a vítima trabalhava há anos na borracharia, de onde tirava dinheiro para sustentar a família. E que Gerlanderson não relatou sobre estar recebendo ameaças. Abalados, os familiares disseram que, possivelmente, o homem teria corrido na tentativa de entrar na igreja para escapar do executor, mas não conseguiu.

Testemunhas também relataram que, desde a tarde de quarta-feira (7), teriam notado a presença de um carro rondando a área onde funciona a borracharia. Eles disseram que, em tom de brincadeira, disseram para Gerlanderson correr caso os ocupantes do veículo atacassem. No entanto, não imaginavam que o homicídio realmente ocorreria.

A Polícia Científica realizou a perícia no corpo e confirmou que quatro tiros alvejaram a vítima. Depois realizaram a remoção ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve esclarecer qual o motivo e a autoria para o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios foram acionadas para a apuração do caso e identificação dos envolvidos. "Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens são analisadas para auxiliar nas investigações", comunicou.