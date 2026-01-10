Suspeito de ameaçar policial com faca é detido em Santarém

Um homem foi conduzido para a 16ª Seccional Urbana de Santarém, no oeste do Pará, após ser apontado como o autor de ameaças contra um policial militar. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (9), no bairro Santíssimo. Uma faca foi apreendida com o suspeito.

A Polícia Civil informa que um homem foi conduzido em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de ameaça. Foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência na Seccional Urbana de Santarém. Uma faca foi apreendida.

De acordo com informações repassadas ao Núcleo Integrado de Operações (NIOP) por volta das 19h, o suspeito, que é natural de Parintins (AM), teria intimidado o 1º Sargento PM Marinho Jr. e seus familiares com uma faca. A situação teria ocorrido na avenida Ismael Araújo.

Uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço informado, porém o homem já não estava mais no local. A guarnição iniciou buscas pela área e conseguiu encontrá-lo na avenida Curuá-Una, próximo à esquina com a avenida Borges Leal. Ele foi abordado, mas nenhum objeto ilícito foi localizado durante a revista pessoal.

Os policiais então refizeram o trajeto percorrido pelo suspeito e localizaram a faca que teria sido usada na ameaça. Diante disso, o homem, a vítima e o objeto foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

