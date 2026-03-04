Capa Jornal Amazônia
Vigilantes investigados por homicídio são presos em Santa Izabel do Pará

O crime ocorreu no início de fevereiro, no bairro Miraí

O Liberal
fonte

Vigilantes investigados por homicídio são presos em Santa Izabel do Pará. (Foto: Polícia Civil)

Dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio foram presos em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. A ação policial ocorreu na terça-feira (3), durante a operação “Falco Domitus”, que cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. Conforme as informações policiais, os investigados atuavam como vigilantes noturnos no município onde o crime ocorreu e em áreas próximas. O assassinato da vítima foi registrado no dia 2 de fevereiro, no bairro Miraí.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Seccional de Santa Izabel do Pará, em atuação conjunta com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal. Conforme a PC, os agentes apuraram que na madrugada do dia 2 de fevereiro, um homem foi alvejado com dois disparos de arma de fogo na região da cabeça enquanto caminhava pelas ruas do bairro Miraí. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

Segundo Allan Cavalcante, titular da Superintendência Regional da Zona do Guamá, que integra Santa Izabel, os disparos teriam sido efetuados do interior de um veículo, registrado em nome de um dos presos. “No dia 13 de fevereiro, foi cumprido um mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão do referido automóvel, que foi submetido à perícia técnica e permanece à disposição do Poder Judiciário para fins de instrução processual”, explicou o superintendente.

O proprietário do veículo prestou depoimento, confessou sua participação no delito e indicou o coautor do crime. Com o avanço das investigações e a obtenção de novos elementos informativos, foi representada pela decretação da prisão preventiva de ambos os investigados, medida que foi deferida pelo Juízo competente e cumprida na terça-feira (3).

Um dos investigados é apontado como proprietário e responsável por uma empresa de vigilância noturna. “Ademais, há indícios de que o referido investigado exerça liderança em grupo criminoso com atuação no município, supostamente envolvido em outros homicídios ainda sob investigação”, explicou Allan Cavalcante.

Os presos foram submetidos a exame de corpo de delito e, posteriormente, recambiados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Busca e apreensão

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão no endereço residencial de um dos alvos, bem como em seu local de trabalho, um estabelecimento comercial de venda de gás, que tinha como proprietária uma mulher. No local, foram apreendidos um revólver calibre .38; uma arma longa de fabricação artesanal; oito munições íntegras calibre .38; oito munições deflagradas calibre .38; três munições calibre 12 e oito munições calibre .308.

A proprietária do estabelecimento de venda de gás assumiu a propriedade dos armamentos apreendidos e foi autuada em flagrante, em procedimento separado da ação dos dois vigilantes investigados. Ela deve responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O nome da operação, “Falco Domitus”, significa “falcão dominado” e faz referência à neutralização da liderança e controle estatal restabelecido.

