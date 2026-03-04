Capa Jornal Amazônia
Adolescente de 17 anos morre após ser esfaqueado em Santarém

As circunstâncias do caso são investigados pela Polícia Civil

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do caso. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Mário Gustavo Batista, de apenas 17 anos, morreu na noite de terça-feira (3/3) após ser esfaqueado no bairro Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A princípio, ele teria se envolvido em uma briga. Porém, as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil.

Conforme o portal O Impacto, o episódio ocorreu por volta das 18h. Moradores relataram diversas versões e, entre elas, estão a de um desentendimento durante partida de futebol, disputa por pipa, cobrança por pagamento de peças de bicicleta ou devido à vítima se envolver com a ex-companheira do suspeito, que seria um jovem de 14 anos. 

Mário ainda foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, mas morreu horas depois, ainda de acordo com O Impacto. Até agora, as autoridades não informaram se o suspeito de envolvimento no caso foi localizado. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

