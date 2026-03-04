Adolescente de 17 anos morre após ser esfaqueado em Santarém
As circunstâncias do caso são investigados pela Polícia Civil
Mário Gustavo Batista, de apenas 17 anos, morreu na noite de terça-feira (3/3) após ser esfaqueado no bairro Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A princípio, ele teria se envolvido em uma briga. Porém, as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil.
Conforme o portal O Impacto, o episódio ocorreu por volta das 18h. Moradores relataram diversas versões e, entre elas, estão a de um desentendimento durante partida de futebol, disputa por pipa, cobrança por pagamento de peças de bicicleta ou devido à vítima se envolver com a ex-companheira do suspeito, que seria um jovem de 14 anos.
Mário ainda foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, mas morreu horas depois, ainda de acordo com O Impacto. Até agora, as autoridades não informaram se o suspeito de envolvimento no caso foi localizado.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.
