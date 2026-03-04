PC prende suspeito que decepou mão de mototáxi com facão em Castanhal

Janderson Willker Brito Costa foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (4/3), no bairro Pantanal, em Castanhal, no nordeste do Pará, suspeito de ter decepado a mão do mototaxista Anderson Adriano Mota da Costa. O crime ocorreu na tarde de terça (3/3), na avenida Barão do Rio Branco, no mesmo município. Na ocasião, a vítima teve a mão decepada com um golpe de facão. Conforme as autoridades, as investigações apontaram que o delito seria de natureza passional, resultado de uma desavença entre Janderson e Anderson ligada a um relacionamento anterior da vítima com a esposa do suspeito.

As polícias Civil e Militar, assim que souberam do caso, começaram o trabalho para localizar o suspeito. Foi com a ajuda de uma câmera de segurança, que os agentes verificaram Janderson chegando e fugindo do local do crime em um carro Fiat Uno preto.

VEJA MAIS

Depois disso, os policiais encontraram o suspeito. Ainda segundo as autoridades, o suspeito abordou a vítima e, na sequência, desferiu golpe de facão direcionado à região da cabeça e do pescoço. Para os policiais, essa atitude demonstrou que o homem tinha intenção de matar Anderson. Quando o mototáxi tentou se defender, o golpe do facão decepou a mão dele.

A PM conseguiu localizar a arma utilizada no crime, que havia sido abandonado próximo do local onde a vítima havia sido atacada. Nas continuidades das buscas, as equipes da Delegacia de Homicídios, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Seccional de Castanhal, localizaram o suspeito na Rua Projetada 1, no bairro Pantanal. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a unidade policial.

Janderson responderá pelo crime de homicídio doloso tentado e permanece à disposição da Justiça. Com relação ao quadro clínico de Anderson, ele se encontra em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém.