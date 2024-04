Filho suspeito de matar a mãe e decepar mão diz que fazia 'magia negra'

Sandra Maria dos Santos Carvalho, de 58 anos, foi encontrada morta em sua casa, no sábado (20/04), em Salvador, Bahia, com uma mão decepada. O principal suspeito, segundo a Polícia Militar, é o filho, José Natan dos Santos Carvalho, de 21 anos. Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime e disse que a motivação foi um ritual de "magia negra". Natan confessou ter assassinado a mãe, segundo a polícia, para utilizar sua impressão digital em saques bancários.

O juiz Leandro Florencio Rocha de Araújo, que manteve José Natan preso após audiência de custódia, relatou que o jovem admitiu o crime durante o interrogatório. Ele afirmou ter retalhado o pescoço da mãe com uma faca antes de amputar sua mão.

A cena do crime foi descrita como estarrecedora, conforme decisão judicial: "O corpo de uma mulher coberta com um lençol e uma toalha, em estado de gigantismo, de barriga para cima, com uma mão decepada, sendo que o membro estava afastado do corpo".

Morte deve ter ocorrido dias antes de corpo ter sido achado

Sandra Maria residia com José Natan e outros familiares na Travessa Luzimar, no bairro da Boca da Mata de Valéria. O crime veio à tona quando José Natan procurou uma prima em busca de dinheiro para uma viagem, mas demonstrou desconhecimento sobre o paradeiro da mãe. Suspeitando, a prima foi até a residência de Sandra, onde percebeu um odor fétido, acionando as autoridades.

Embora o corpo tenha sido encontrado no sábado, a PM afirmou que a morte provavelmente ocorreu dias antes, dada a avançada decomposição.

A suspeita é de que a mão tenha sido removida para facilitar saques bancários. Após ser preso em flagrante, o caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), enquanto o corpo de Sandra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).