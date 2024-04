Homem mata mãe a facadas e decepa a mão dela para sacar dinheiro

O jovem José Natan dos Santos Carvalho, de 21 anos, foi preso em flagrante após matar a facadas a própria mãe no bairro de Valéria, em Salvador, na Bahia. Ele teria cometido o crime para sacar dinheiro dela, e as informações dão conta de que o criminoso teria decepado a mão da mulher, com a intenção de retirar a digital e ter acesso ao banco.

Um dos policiais que atuam no caso disse que "essa informação que temos é extraoficial. É o que chegou para nós e que estamos apurando. Não sabemos ainda se, de fato, ele chegou a ir ao banco", declarou.

Embora o corpo de Sandra Maria dos Santos Carvalho, de 58 anos, tenha sido encontrado no último sábado (20/04), sua morte ocorreu dias antes. "Ele estava em gigantismo, ou seja, em avançado estado de putrefação", contou o policial.

VEJA MAIS

Entenda o crime

A mãe e o filho moravam na mesma casa, onde também residem outros parentes, na travessa Luzimar, em Boca da Mata de Valéria. De acordo com a fonte, José Natan foi à casa de uma prima pedir dinheiro.

"Ele disse que precisava fazer uma viagem, mas não conseguiu. Aí, perguntaram por Sandra e ele não soube responder. Então, a prima foi à casa da tia e sentiu o mau cheiro e chamou a polícia", relatou.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por homicídio. O suspeito fez exame de corpo e delito e segue à disposição do Poder Judiciário.