Veja momento em que mulher chega ao banco com homem morto em cadeira de rodas para sacar empréstimo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, chega a agência bancária com o tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, para sacar R$ 17 mil da conta. Funcionários do banco estranharam o estado do homem e chamaram o Samu, que constatou que o idoso estava morto. A defesa da mulher afirma que ele entrou vivo na agência, versão contestada pela Polícia Civil com base nos exames realizados no corpo de Paulo Braga.

Os vídeos da chegada de Erika e Paulo à agência mostram a mulher empurrando o idoso em uma cadeira de rodas. Ele estava com a cabeça tombada para o lado e não aparece fazendo qualquer movimento com o corpo ou com a cabeça. Os dois entraram na agência pelo estacionamento de um shopping e um homem chega a ajudar Erika a tirar o tio do carro.

Segundo a Polícia Civil, livores cadavéricos (acúmulos de sangue decorrentes da interrupção da circulação) encontrados no corpo mostram que Paulo tinha mancha de sangue na nuca, indicando que ele não teria morrido sentado, mas deve ter ido a óbito deitado. A defesa, porém, afirma que ele chegou vivo à agência e morreu no banco, enquanto aguardava atendimento.

Erika foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver.