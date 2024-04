Advogada de mulher que levou homem morto para sacar empréstimo afirma que homem chegou vivo ao banco

A advogada Ana Carla de Souza Correa, que atua na defesa de Erika de Souza Vieira Nunes - presa em flagrante após levar um morto para sacar R$ 17 mil em empréstimo - afirma que o homem estava vivo quando foi levado ao banco por sua cliente. “Os fatos não aconteceram como foram narrados. O senhor Paulo chegou à unidade bancária vivo. Existem testemunhas que no momento oportuno também serão ouvidas", disse a advogada, em entrevista ao portal G1 Rio de Janeiro.

Segundo Ana Carla, o idoso começou a passar mal quanto estava na instituição financeira. "E depois teve todos esses trâmites. Tudo isso vai ser esclarecido e acreditamos na inocência da senhora Erika”, acrescentou.

Os argumentos da defesa contestam a versão da polícia, que acredita que ele já estava morto quando foi levado ao banco para sacar o dinheiro. “As pessoas do banco acharam que ele estivesse doente, passando mal, e chamaram o Samu. O médico do Samu, ao chegar no local, constatou que ele estava em óbito. E aparentemente, há algumas horas. Ou seja, ele já chegou morto ao banco”, disse o delegado Fábio Luiz.

O que aconteceu

Erika de Souza Vieira Nunes levou Paulo Roberto Braga, de 68 anos, em uma cadeira de rodas, para tentar sacar R$ 17 mil em empréstimo, em nome do homem. Ela se apresentou como sobrinha e cuidadora do idoso. Porém, os bancários estranharam o estado em que o homem se encontrava e decidiram gravar o atendimento.

Nas imagens, Erika aparece tentando, a todo momento, manter a cabeça de Paulo Roberto firme e chega a levar o braço direito do idoso à mesa, para assinar o documento do empréstimo. Desconfiados, os bancários chamaram a polícia.

O caso viralizou nesta terça-feira (16.04).