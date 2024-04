VÍDEO: Carga de madeira despenca de viaduto e atinge veículos na Marginal Tietê, em São Paulo

Uma carga de madeira caiu de um viaduto e atingiu diversos veículos na noite do último domingo (28/4), na Marginal Tietê, próximo à cidade de Osasco, em São Paulo. Cerca de dois carros, um táxi e outro veículo foram atingidos.

O caminhão que transportava a carga tombou no viaduto que dá acesso à Rodovia Anhanguera e, com a batida, parte da carga despencou da ponte na pista no sentido Ayrton Senna. No vídeo repercutido nas redes sociais é possível ver os veículos sendo acertados pelos pedaços de madeira. A gravação foi feita pelo motorista Vinícius Munhoz por volta das 22h40 (de Brasília). Veja!

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista levava a carga de madeira para Minas Gerais e perdeu o controle da carreta antes de bater. Ele teve ferimentos leves e foi atendido em um hospital na Cidade de Cajamar, próxima à região.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)