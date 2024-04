VIDEO: Estrutura de casa de show desaba durante festa e deixa dezenas de feridos em João Pessoa

Dezenas de pessoas ficaram feridas após a estrutura de uma casa de shows desabar em João Pessoas (PB), na noite de domingo (28). As vítimas estavam em uma festa que acontecia no local quando a estrutura de madeira e telha, onde ficava o palco, desabou. Pelo menos 44 pessoas precisaram de atendimento médico.

Quatro unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e sete do Serviço de Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) foram acionadas. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Foram atingidos 22 homens e 22 mulheres, com idades entre 17 e 46 anos. As vítimas tiveram diferentes níveis de ferimentos, incluindo fraturas. Até o início desta segunda (29) 35 pessoas já tinham recebido alta.

Uma forte chuva e ventos atingiram a região no momento do acidente, no entanto, ainda não há confirmação se a condição climática pode ter provocado o desabamento. O Corpo de Bombeiros foi ao local depois do acidente e uma perícia vai ser realizada para tentar identificar a causa do acidente.

A casa de eventos tinha sido contratada pelo cantor Gustavo Sagaiz. Ele se apresentava na hora do acidente e, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, responsabilizou a casa de eventos pelo acidente. Ele disse que não foi o palco do artista que desabou, mas a própria estrutura do local. Ninguém responsável pelo espaço se pronunciou até o momento.