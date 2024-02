Flagra do presidente Itamar Franco ao lado de modelo sem calcinha, na Sapucaí, completa 30 anos

Há 30 anos um escândalo envolvendo o então presidente da república, Itamar Franco, e a modelo Lilian Ramos, foi o centro das atenções durante os meses após o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Tudo começou no dia 14 de fevereiro de 1994, quando em um dos camarotes, lado a lado, eles foram fotografados acompanhando o espetáculo no sambódromo. Mas o que realmente chamou atenção foi que Lilian estava sem calcinha.

Lilian, que tinha 29 anos na época, foi convidada para assistir ao desfile na Sapucaí juntamente com outros importantes nomes ligados ao governo. Ela e o Chefe de Estado estavam no terceiro andar dos camarotes, que não tinham muros de proteção. Quem estava no chão tinha a visão de tudo o que acontecia na parte de cima. Se aproveitando dessa situação um fotógrafo conseguiu fazer uma imagem em que ficava evidente que a modelo, ao lado de Itamar, estava sem as roupas íntimas debaixo da saia.

No dia seguinte ao desfile, a imagem foi divulgada e estampou a capa de diversos jornais e veículos da mídia do Brasil. O nome do presidente e da modelo ficou em evidência. Na época, o caso se tornou motivo de piadas tanto se referindo ao político quanto a Lilian. Itamar ainda saiu em defesa da modelo e, raramente falando sobre o caso, deixou claro que nenhum ato libidinoso ocorreu no sambódromo.

“Ninguém avisou. E se avisasse, o que eu ia fazer? Emprestar uma calcinha? Eu não tinha! [...] Como vou fazer para saber se as pessoas estão de calcinha preta, verde, vermelha ou sem calcinha?”, brincou o Itamar em uma entrevista à Folha de São Paulo. Durante a fala, ele ainda deixou claro que não julga o ato: “Ela é uma menina adorável e pediu desculpas”.