Morto é levado ao banco em cadeira de rodas para sacar empréstimo de R$ 17 mil

Uma ocorrência policial chamou a atenção da mídia carioca nesta terça-feira (16/04). Érika de Souza Nunes foi encaminhada para a delegacia após levar um cadáver em uma cadeira de rodas para tentar fazer um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Funcionários do banco suspeitaram da atitude da mulher e chamaram a polícia. O Samu foi ao local e constatou que o homem, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava morto havia algumas hor​as. A polícia apura como e quando exatamente ele morreu.

Imagens do circuito interno de segurança do banco que registraram a cena foram parar nas redes sociais. Elas mostram que durante todo tempo, Érika tentava manter a cabeça do homem reta, usando a mão. E ainda conversava com ele, ainda que o mesmo - por motivos óbvios - não esboçasse qualquer reação. “Tio, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer eu faço”, afirma.

No momento de concluir o pedido, ela segura as mãos do idoso para tentar assinar o contrato. A mulher mostra o documento e diz que ele precisa assinar da forma que está descrito: “O senhor segura a cadeira forte para caramba, aí. Ele não segurou a porta ali agora?”, comenta com as atendentes, que afirmam não ter visto nada. “Assina para não me dar mais dor de cabeça, eu não aguento mais”, comenta.

As funcionárias da agência tentam intervir e dizem que ele não parece estar bem. Uma delas chega a comentar que ele está muito pálido: "Ele não está bem, não. A corzinha não tá ficando..." Ao que a mulher responde: "Mas ele é assim mesmo".

Na delegacia, Érika disse que era sobrinha do morto e que cuidava dele, por estar muito debilitado. A polícia agora apura a veracidade da informação e se a mulher cometeu furto mediante fraude ou estelionato. O corpo de Paulo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).