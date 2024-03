Homem mata sogra com ajuda da namorada e tenta esconder corpo em geladeira

Um jovem de 23 anos assassinou a sogra e escondeu o corpo dentro de uma geladeira com a ajuda da filha da vítima, de apenas 13 anos. O suspeito está foragido e o pai dele foi detido por ser cúmplice no crime. Eles tentaram se desfazer do corpo jogando a geladeira em uma área de mata.

Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido cometido na casa da vítima, após uma discussão. Segundo a investigação, a mulher, de 43 anos, não concordava com o namoro entre o jovem e a filha, que sequer havia atingido a maioridade. Mesmo assim os dois anunciaram que iriam morar juntos. O crime aconteceu em Maceió (AL).

Em depoimento, a menina contou que deram uma pancada na cabeça da vítima, mas ela não morreu. Foi quando o namorado pegou uma faca e golpeou a sogra várias vezes, informou a Polícia Civil.

O corpo foi descoberto após a denúncia de um homem que fazia frete e que transportou o eletrodoméstico até a regição onde foi abandonado. Ele desconfiou da situação e procurou a polícia. Segundo o motorista, ele foi contratado para fazer uma mudança do bairro Jacintinho para o bairro Benedito Bentes, em Maceió, na manhã desta terça-feira (5).