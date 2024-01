Homem mata filho recém-nascido e sogra e atira na esposa e na cunhada, em Santarém

Um homem identificado como Waldiney Cury matou a tiros o filho recém-nascido e a sogra e ainda baleou a esposa e a cunhada, no bairro de Maracanã, em Santarém, oeste paraense. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (19) e as motivações para o ataque ainda são desconhecidas. Após os assassinatos, Waldiney tirou a própria vida.

Segundo informações repassadas por populares à Polícia Militar, tudo teria ocorrido por volta de 22h30, na rua Anísio Farias. Waldiney chegou na casa onde morava e teve uma discussão com a esposa, identificada como Karen Luana Bentes. A mulher segurava o filho de um dia de vida no colo. Waldiney teria usado uma pistola para atirar na companheira e um dos disparos também atingiu o tórax do filho. A bala teria atravessado a criança. Vizinhos relataram que ainda teriam ouvido os gritos do casal e o suspeito dizendo que ia matar a mulher.

A sogra do suspeito, chamada Katia Silene Ramos, de 42 anos, estava na residência, foi baleada e morreu no local. A cunhada, Maiara Karolina Santos, levou um tiro na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da sogra e do suspeito. Karen, que foi atingida no abdômen, o filho recém-nascido e Maiara chegaram a ser socorridos e levados para um hospital, mas durante a madrugada a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras duas vítimas continuam internadas.