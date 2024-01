Mulher é assassinada a tiros pelo ex na frente da filha de 5 anos

A cabeleireira Tainara Kellen Mesquita da Silva, de 26 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta quarta-feira (10) na frente da própria filha. O suspeito pelo crime é o ex-marido dela, Wesly Denny da Silva Melo, que está foragido. O caso ocorreu no Distrito Federal.

Tainara trabalhava em um salão de beleza perto de onde morava. O acusado enviou uma mensagem para a vítima de um número desconhecido se passando por um cliente do salão e dizendo que queria agendar um serviço.

Com o objetivo de atrair Tainara para fora do estabelecimento, Wesly mentiu que estava na rua, mas não estava encontrando o endereço. Quando a vítima saiu na calçada, Wesly sacou a pistola e disparou 16 vezes. Pelo menos seis tiros acertaram o alvo.

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal foram acionadas, mas o Corpo de Bombeiros, que havia chegado alguns minutos antes no local do crime, confirmou que a vítima já estava morta.

A mãe de Tainara esteve no local, passou mal e precisou ser levada pela irmã ao hospital. Ao portal Metrópoles, uma vizinha relatou que Tainara era uma mulher dedicada à família: “Era uma filha amorosa e uma mãe exemplar. Ele [Wesly] ameaçava ela demais, era muito possessivo”, contou.

Antecedentes

O principal suspeito do crime, Wesly Denny, já é conhecido da polícia e tem pelo menos 11 antecedentes criminais, entre eles duas passagens por Lei Maria da Penha, porte de arma, ameaças, vias de fato e desacato.

Após matar Tainara, ele apagou todas as publicações em uma de suas redes sociais.