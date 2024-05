Mulher é encontrada viva após ser arrastada por rio durante temporal no Rio Grande do Sul

Um vídeo captura o momento em que uma mulher é arrastada pela correnteza do Rio Pardo, em Candelária, a 155 km de Porto Alegre, na tarde de terça-feira (30). Moradores tentaram ajudá-la, pedindo que se segurasse em árvores ao longo do rio, que transbordou devido ao temporal que já causou oito mortes no RS.

A sobrevivente é Viviane Roselei Blak, de 46 anos, passa bem e está em casa. As imagens registraram o acontecido, por volta das 18h, enquanto uma equipe de reportagem de GZH, do Grupo RBS, cobria as chuvas que têm causado transtornos no estado. A mulher foi encontrada viva, presa em uma árvore, no final da tarde de terça-feira (30), e foi resgatada por moradores.

Segundo um dos filhos, ela estava a caminho de verificar a situação de outro filho quando foi surpreendida pela correnteza. Um vídeo mostra a mulher sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada de ambulância para o hospital da cidade.

Desde segunda-feira (29), as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já causaram cinco mortes e deixaram 18 pessoas desaparecidas. A Defesa Civil relata que 77 cidades registraram problemas em razão da chuva.