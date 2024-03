Governo Federal reconhece situação de emergência em Ulianópolis por conta das chuvas

Nesta segunda-feira (25) o Governo Federal reconheceu situação de emergência no município de Ulianópolis, localizado no sudeste paraense, devido aos desastres causados pelas fortes chuvas. Foi decretado também a emergência em municípios de dez estados brasileiros afetados pelas fortes chuvas nas últimas semanas.

Com este reconhecimento, os municípios podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. Estão na lista municípios da Bahia (01), Goiás(01), Maranhão(01), Minas Gerais(01), Pará(01), Rio de Janeiro(02), Rio Grande do Sul(02), Santa Catarina(01), São Paulo(10) e Espírito Santo (13).

As Portarias nº 982, nº 983, nº 992, nº 989 e nº 989, que reconhecem a situação de emergência nos municípios destes dez estados, foram publicadas no Diário Oficial no sábado (23), no domingo (24) e nesta segunda-feira (25).

A reportagem do O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ulianópolis e aguarda retorno.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)