Temporal provoca 1 morte e deixa 10 feridos no Rio Grande do Sul

Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (16). A vítima seria uma pessoa que estava em situação de rua, segundo a Prefeitura, mas a identidade não foi confirmada. Ela teria se abrigado debaixo da marquise de um supermercado, no bairro Parque Granja Esperança, para se proteger da chuva, quando a estrutura cedeu e caiu.

Desde o início do temporal, centenas de ligações foram feitas para a Defesa Civil relatando alagamentos, quedas de árvores e falta de energia. O órgão faz levantamento dos estragos causados e presta auxílio à população.

Na capital, Porto Alegre, conforme medições do Aeroporto Salgado Filho e da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do bairro Jardim Botânico, o vento chegou a ter rajadas de 89 quilômetros por hora. A Prefeitura informou que pelo menos 27 postes cederam e cerca de 150 árvores foram derrubadas, algumas delas atingindo carros e casas.