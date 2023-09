Ciclone no RS : Defesa Civil informa que número de pessoas fora de casa ultrapassa 25 mil

No início da noite de domingo (10), foi divulgado o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que apontou o aumento do número de moradores fora de casa após fortes chuvas atingirem dezenas de municípios gaúchos no início de setembro. De acordo com o documento, são 4.794 desabrigados – pessoas que necessitam de abrigo público – e 20.490 desalojados – pessoas que estão em outras residências.



Os municípios onde cada um dos desalojados e desabrigados estão localizados não foram divulgados.

Além disso, o último levantamento apontou um crescimento no número de municípios atingidos pelas chuvas, passando de 88 para 93, além de um aumento no número de moradores atingidos e de feridos.

Pessoas resgatadas : 3.130

: 3.130 Municípios afetados : 93

: 93 Desabrigados : 4.794

: 4.794 Desalojados : 20.490

: 20.490 Afetados : 340.918

: 340.918 Feridos: 924

Mais três mortes

A Defesa Civil também confirmou a morte de mais três pessoas em consequência das enchentes causadas pelo ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul. Elas aconteceram em Colinas, Bom Retiro do Sul e Roca Sales, que agora contabiliza 11 óbitos e é o segundo município com o maior número de vítimas. Com isso, o total de mortos no estado chega a 46.



As identidades das vítimas não foram informadas. Tanto Bom Retiro do Sul quanto Colinas, dois municípios banhados pelo rio Taquari, ainda não haviam registrado óbitos em decorrência das inundações que atingiram o Vale do Taquari. Com a última atualização da Defesa Civil, foram quatro mortes registradas apenas neste domingo; durante a manhã, um óbito havia sido registrado em Cruzeiro do Sul, o quinto deste município.

A Defesa Civil também confirmou que o número de desaparecidos continua o mesmo.

Desaparecidos: 46

Arroio do Meio: 8

Lajeado: 8

Muçum: 30

Visita do governo federal

O governo federal anunciou neste domingo (10) o repasse de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que esteve no RS com uma comitiva de oito ministros.

O pagamento do Bolsa Família neste mês será unificado, integralmente feito no dia 18, segundo o governo.

Alckmin sobrevoou regiões afetadas pela enchente e visitou a cidade de Muçum, uma das mais atingidas pelo ciclone. Parte da origem dos recursos destinados ao estado foi detalhada por Alckmin:

R$ 225 milhões por meio do Ministério das Cidades;

R$ 195 milhões por meio do Ministério da Integração;

R$ 125 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

R$ 80 milhões por meio do Ministério da Saúde;

R$ 57 milhões por meio do Ministério do Desenvolvimento Social;

R$ 26 milhões por meio do Ministério da Defesa;

R$ 16 milhões por meio do Ministério dos Transportes;

R$ 7 milhões por meio da Receita Federal.

De acordo com o vice-presidente, há 900 militares das Forças Armadas na região. O efetivo envolve 54 veículos de transporte, 30 viaturas especializadas e equipamentos de engenharia, 10 embarcações, nove helicópteros, três ambulâncias, 25 barracas e quatro cisternas. O ministro da Defesa, José Múcio, também esteve no estado neste domingo.