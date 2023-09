Governo do RS cria chave PIX para arrecadar doações às vítimas de ciclone

Em resposta à tragédia das enchentes causadas pela passagem de um ciclone extratropical no Sul do País, o governo do Rio Grande do Sul criou uma conta denominada "SOS Rio Grande do Sul" no Banrisul. Além disso, foi cadastrada uma chave PIX, com o CNPJ: 92.958.800/0001-38, para facilitar as doações em dinheiro que visam auxiliar as vítimas do desastre natural que assolou o estado nesta semana.

De acordo com o último boletim, a tragédia já ceifou a vida de pelo menos 41 pessoas, enquanto outras 46 permanecem desaparecidas. Um total de 88 municípios gaúchos foram afetados, e, até o momento, contabiliza-se 3.193 desabrigados, 8.256 desalojados e 223 feridos. Os desabrigados estão sendo acolhidos em ginásios e prédios públicos e privados, com muitos tendo perdido todos os seus pertences e dependendo de alimentos e roupas fornecidos pelo poder público ou doações.

O governo gaúcho enfatiza que a criação da chave PIX tem como objetivo permitir que empresas e indivíduos que desejam contribuir o façam de maneira segura, utilizando um canal oficial. Os recursos recebidos serão gerenciados pelo Estado em colaboração com entidades reconhecidas pelo seu trabalho em assistência social e ajuda humanitária.

A garantia é que todas as doações serão "utilizadas de maneira transparente, sujeitas à auditoria e fiscalização por parte das autoridades públicas". Independentemente do valor doado, todas as contribuições serão bem-vindas.

O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), ressaltou a importância das doações para ajudar na recuperação econômica das cidades devastadas, visando à reconstrução das vidas das pessoas que perderam seus empregos, negócios e residências.

"Vamos administrar esses recursos para garantir que cheguem às mãos daqueles que mais necessitam, auxiliando a reerguer os pequenos comerciantes afetados e proporcionando condições dignas de moradia para aqueles que perderam tudo", afirmou Eduardo Leite. "O Estado será responsável pela reconstrução da infraestrutura das cidades, mas essas pessoas precisam de apoio para se reerguerem e recuperarem suas vidas", concluiu o governador.

PIX para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul