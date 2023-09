Imagem de Jesus é achada intacta entre escombros do ciclone no Rio Grande do Sul

Um imagem de Jesus Cristo foi encontrada intacta no meio dos escombros em Muçum, no Vale do Taquari, na cidade de Muçum, no Rio Grande do Sul, após a passagem do ciclone extratropical que causou inundações deixando 15 mortos e 30 pessoas desaparecidas.

A descoberta da estátua religiosa viralizou na internet. Ela estava intacta entre escombros, árvores e telhas. O registro foi feito pela RBS, emissora de televisão gaúcha.