Vice-presidente Alckmin anuncia sala de situação permanente e ajuda federal ao Rio Grande do Sul

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da reunião do G20 na Índia, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira, 8, a criação de uma sala de situação permanente para monitorar e discutir a situação do Rio Grande do Sul após a devastação causada por um ciclone que atingiu diversos municípios gaúchos, resultando em pelo menos 41 mortes. Geraldo Alckmin, que ocupa a Presidência da República enquanto Luiz Inácio Lula da Silva está fora do País para a reunião do G20 na Índia, disse nesta sexta-feira, 8, que irá ao Rio Grande do Sul no domingo, 10, provavelmente pela manhã.

Alckmin informou que o governo federal enviará 20 mil cestas de alimentos ao Rio Grande do Sul, sendo as primeiras 5 mil previstas para chegar no domingo. Além disso, os municípios afetados receberão uma ajuda federal de R$ 800 por pessoa desabrigada, e kits de medicamentos serão enviados para atender 15 mil pessoas, entre outras medidas.

O vice-presidente destacou que a Marinha e o Exército forneceram botes para auxiliar o governo estadual, além de 8 helicópteros das Forças Armadas estarem em operação no local. Cerca de 450 militares estão trabalhando para mitigar os efeitos das chuvas e da devastação.

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, também gaúcho, afirmou que ainda não há uma estimativa de valor para o conjunto das medidas anunciadas.

Os anúncios foram feitos durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na qual estiveram presentes os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional). Antes da coletiva, eles se reuniram com outros ministros para discutir as ações, e uma nova reunião do tipo está prevista ainda para esta sexta-feira.