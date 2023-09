Rio Grande do Sul: número de mortos pelo ciclone extratropical sobe para 36

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul atualizou, na noite desta quarta-feira (06), a quantidade de mortos e desaparecidos após fortes chuvas e estragos causados pelo ciclone extratropical. Novos dados oficiais apontam 36 óbitos e 9 pessoas continuam desaparecidas. Santa Catarina notificou uma morte.





Essa é a maior tragédia natural registrada no Rio Grande do Sul, nas últimas quatro décadas. A distribuição das mortes por município é a seguinte:

Muçum: 14 mortes;

Roca Sales: 9 mortes;

Lajeado: 3 mortes;

Ibiraiaras: 2 mortes;

Cruzeiro do Sul: 2 mortes;

Estrela: 2 mortes;

Mato Castelhano: 1 morte;

Santa Tereza: 1 morte;

Encantado: 1 morte;

Passo Fundo: 1 morte.

Além dessas trágicas perdas, a Defesa Civil informou que 79 municípios relataram eventos como tempestades, inundações e enxurradas no Rio Grande do Sul. Os dados também revelam que 3,5 mil pessoas estão desalojadas e 2,3 mil desabrigadas no estado. As equipes de resgate já conseguiram salvar 1,7 mil pessoas.

Devido ao alto volume de chuvas ocasionado pelo ciclone, os rios em várias cidades do Rio Grande do Sul transbordaram, levando a cenas de pessoas aguardando por socorro nos telhados, que foram amplamente compartilhadas nas redes sociais.